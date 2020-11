Per 1 oktober 2019 maakt CMS Asset Management onderdeel uit van het internationale consultancy- en ingenieursbureau Pragma. Pragma is gespecialiseerd in maintenance en assetmanagement.

In het afgelopen jaar is er gewerkt aan de integratie van de twee bedrijven, met als resultaat de naamswijziging per 1 oktober 2020. CMS Asset Management heet voortaan Pragma.

Het managementteam van Pragma in Nederland bestaat uit Henk Wynjeterp (Regional manager), Richard Bruins (Manager business development) en Luc de Laat (Directeur).

Naast consultancy houdt Pragma zich bezig met het overnemen van maintenance engineeringsactiviteiten en innovatie op het gebied van Industrial Internet of Things (IIoT). In het afgelopen jaar hebben de medewerkers van Pragma in Nederland kennis opgedaan over de diensten en specifieke aanpak van Pragma. De volgende stap is het introduceren van deze diensten bij de klanten in Nederland, België en Luxemburg.

Completere dienstverlening

"Met het uitgebreide aanbod van diensten kunnen wij onze klanten in Nederland en daarbuiten beter en completer van dienst zijn, zodat zij nog meer waarde kunnen creëren met hun bedrijfsmiddelen. Zeker in deze onzekere tijden met corona en uitdagingen zoals klimaatverandering, wil je er zeker van zijn dat de assets beschikbaar zijn en blijven", aldus Luc de Laat, directeur van Pragma in Nederland.

Vooroplopen in kennis

De impact van de assets zoals productielijnen, wegen, vaarwegen en waterzuiveringsinstallaties op de leefomgeving groeit. Hierdoor groeit ook de rol van assetmanagement en maintenance management. Dat is belangrijker dan ooit. Pragma streeft ernaar voorop te lopen in kennis op het gebied van assetmanagement en de analyse van assets en sturing van werkprocessen, sensortechnologie en IIoT.

De Laat: "Deze kennis en technologie combineren we met onze mensgerichte benadering. Want oplossingen hebben pas zin als de medewerkers er zin in hebben."

Pragma Global

Pragma is een internationaal ingenieursbureau met 540 medewerkers, gespecialiseerd in maintenance en assetmanagement. Het hoofdkantoor van Pragma is in Kaapstad, Zuid-Afrika. Pragma-CEO en oprichter Adriaan Scheeres: "Pragma verzorgt naast de rol van consultancy ook de realisatie van het tactisch maintenance. Dit ondersteunen we met innovatieve IT-oplossingen. Het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om ook deze diensten beschikbaar te maken in Nederland en zo onze dienstverlening uit te breiden in Europa."