Rockwell Automation organiseert Automation Fair dit jaar online

Rockwell Automation, leverancier op het gebied van industriële automatisering en digitale transformatie, organiseert zijn Automation Fair dit jaar in digitale vorm. Als de omstandigheden het toelaten worden er vanaf het hoofdkantoor in Milwaukee een aantal live sessies georganiseerd.

Tijdens het virtuele evenement, dat plaatsvindt van 16 tot 20 november, kunnen klanten, engineers en partners ervaringen en idee?n uitwisselen over innovaties in de industriële automatisering, die bedrijven intelligenter, verbonden en productiever maken.

De inschrijving voor Automation Fair At Home is inmiddels geopend: www.automationfair.com.

Het evenement bestaat onder meer uit keynote presentaties van opinion leaders, innovatieve demo's van producten en oplossingen, technische trainingen, industriefora en de mogelijkheden om direct met deskundigen te communiceren. Als de omstandigheden het toelaten zullen ook fysieke elementen deel uitmaken van het evenement: er worden dan kleine groepssessies georganiseerd en rondleidingen in de Digital Engineering Hall, de Digital Thread Experience, en de Products & Technology Showcase op het hoofdkantoor in Milwaukee.

Nieuwe technologieën en oplossingen

De virtuele beurs biedt interactieve exposities en demo's van de nieuwste producten, oplossingen en diensten. De deelnemers vernemen de laatste innovaties uit de eerste hand en ze kunnen er met experts over praten.

Training en ontwikkeling

Om professionals te helpen hun vaardigheden te verbeteren en hun expertise te vergroten, laten interactieve, praktijkgerichte laboratoria de deelnemers kennismaken met de nieuwste hardware- en softwaretechnologieën.

Industriefora

In een aantal paneldiscussies bespreken zakelijk leiders hoe zij de volgende stappen in hun digitale transformatietraject aanpakken. Er zijn paneldiscussies gepland voor onder andere: de automotive en bandenindustrie, de chemie, voedingsmiddelen en dranken, life sciences, OEM, olie en gas, elektriciteit en energie, de metaalindustrie, mijnbouw en (afval)water.

DX Strategists

De presentaties in de ‘DX Strategists' track brengen een elite groep van digitale pioneers samen om de kracht en het nut van de kennis van Rockwell Automation over IT/OT te tonen. De presentaties bevatten interactieve discussies met zakelijk leiders over de meetbaarheid en stuurbaarheid van bedrijfsresultaten en hoe nieuwe technologie in nieuwe bedrijfsmodellen kan worden toegepast.

Process Solutions User Group

De track voor de ‘Process Solutions User Group' laat zien hoe Rockwell Automation de idee?n en ervaringen van klanten gebruikt heeft voor de ontwikkeling van de nieuwe releases van PlantPAx® DCS, Batch en ondersteunende procesoplossingen. Er kunnen vragen worden gesteld aan expert, maar er worden ook praktische labs, technische sessies en client cases gepresenteerd.

Bold Conversations

De track ‘Bold Conversations on Inclusion & Diversity' biedt uitdagende gesprekken. Thought-leaders discussi?ren over de realisatie van een aantrekkelijke bedrijfscultuur, die uiteindelijk het potentieel van werknemers optimaal benut en het bedrijfsresultaat maximaliseert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan initiatieven in de gemeenschap, diversiteit van leveranciers en een focus op talent.