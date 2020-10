Ivo Kolman Country Director ECI Software Solutions

Ivo Kolman is benoemd tot Country Director van ECI Software Solutions. Vanuit zijn rol als Managing Director van Ridder Data Systems en zijn achtergrond in de Nederlandse maakindustrie, heeft Kolman een brede mix van kennis en ervaring in de ICT-industrie. Zijn benoeming komt voort uit het samengaan van zes ERP-software leveranciers onder de paraplu van ECI Software Solutions, waarmee het Amerikaanse ECI Software Solutions zijn positie in cloud-gebaseerde bedrijfssoftware voor de Nederlandse maakindustrie wil versterken.

Tegelijk is het volgende directieteam geïnstalleerd: Kasper van Kekem (Sales Director), Jasper de Vreugt (Marketing Director), Alwin Klümann (Director Finance & Control), Sandra Paasman (Director Human Resources) en André Kooijman (Director Operations). Alle directieleden zijn vanuit hun vorige functies al langere tijd werkzaam bij één van de bedrijven uit de groep.



Als Country Director zal Kolman invulling geven aan het beleid om optimale synergie te realiseren tussen de softwarebedrijven Ridder Data Systems, Inventive, Bemet, Proteus, Trimergo en Wintheon, die nu zijn samengebracht binnen ECI Software Solutions. De strategische keuze voor het samenbrengen van deze bedrijven in een nieuw hoofdkantoor in Leusden draagt bij aan een van de kerndoelen van ECI: een prominente bijdrage leveren aan de innovatiekracht en het succes van de Nederlandse maakindustrie.



"We richten ons op het vergroten van onze aanwezigheid binnen Europa," vertelt Gino Keijzer, Chief Executive Officer van ECI Software Solutions Europe. "Een belangrijk onderdeel van onze expansiestrategie is het centraal aansturen van softwarebedrijven op landenniveau, waarbij we nauw samenwerken met product- en marktsectorexperts binnen ECI."