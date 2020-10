Internationaal inkoopadvies voor de maakindustrie

Procurement Services (Houten, Leeuwarden, Eindhoven) gaat de maakindustrie in samenwerking met het Duitse Kloepfel Consulting (met vestigingen in Zwitserland, Oostenrijk en diverse landen in Oost-Europa) van internationaal inkoopadvies voorzien. Kloepfel Benelux is gespecialiseerd in Direct Material Optimization.

Door de toenemende internationale scope van de Nederlandse maakindustrie, is er steeds meer vraag naar internationaal inkoopadvies en toegang tot internationale sourcing-netwerken zoals in Oost-Europa. Met teams in die regio kan Kloepfel Benelux hier direct op inspelen.

Kloepfel Benelux adviseert klanten over hun totale inkoopstrategie van direct materials en

kijkt daarbij vooral naar de structurele verbeteringen op de langere termijn. Deze inkoop is per definitie van strategisch belang en een belangrijke factor in de prijs en kwaliteit van het eindproduct. De inkoop vereist intensieve samenwerking met de technische staf en directie bij de klant, maar ook vakinhoudelijke kennis en inlevingsvermogen van de adviserende partner.

De DMO-aanpak van Kloepfel Benelux bestaat uit twee fases. De eerste fase is gericht op meer inzicht in en grip op de supply chain in combinatie met korte termijn besparingen en de tweede fase op structurele, langetermijn procesverbeteringen.

In de praktijk blijkt dat er in de maakindustrie ook nog veel valt te winnen op NPR inkoop en

logistiek. Hier ligt de focus van Procurement Services.