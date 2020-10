3D-print industrie gaat samen schaalbare toepassingen ontwikkelen

Oprichters van Marketiger (Maikel de Wit) en Additive Center (Maarten van Dijk) lanceren AMcubator, een samenwerking om de ontwikkeling te versnellen van 3D geprinte onderdelen in hoge volumes. De samenwerking met launching partners Royal DSM, Hexagon, AM-flow en AMsolutions moet resulteren in schaalbare 3D-print producten. AMcubator heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot dé hotspot wereldwijd van 3D-geprinte toepassingen in hoog volume.

"Alleen door samen te werken met partnerbedrijven uit het ecosysteem kunnen nieuwe en disruptieve 3D print toepassingen worden ontwikkeld" zegt Van Dijk. "Daarom hebben we ervoor gekozen om een centrum te creëren waarin we fysiek de technologieën en experts van marktleiders in de 3D-print industrie samen te brengen."

AMcubator wordt gevestigd op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Het centrum van 1100m2 verzorgt faciliteiten voor de leden om zowel experts te vestigen in het ontwikkelcentrum, alswel machines te installeren in een pilot-fabriek. "Vanaf de start vestigen marktleidende 3D-print bedrijven zich op het gebied van hardware, software, materialen, validatie en automatisering",aldus Van Dijk. "AMcubator pakt daarbij de faciliterende rol tussen de leden en zorgt ervoor dat we dé one-stop-shop zijn voor alle industrieën die 3D printen als productie technologie willen inzetten."

Medeoprichter De Wit: "Met Royal DSM, Hexagon, AM-flow, AM solutions, Marketiger en Additive Center als launching partners hebben we direct alle mogelijkheden in huis om bedrijven te ondersteunen van de eerste ideeën tot en met het draaien van pilotproducties en het ontwikkelen van markttoepassingen".

"Als launching partner van AMcubator laten wij onze nieuwste innovaties zien op het gebied van nabewerking van onderdelen in 3D printen. Samen met de andere launching partners brengen wij schaalbare toepassingen naar de markt en optimaliseren we de processen om Additive Manufacturing als competitieve productie technologie neer te zetten" zegt Gerhard Nijhof van AMsolutions - 3D post processing technology.

Jan Klingen van launching partner Hexagon: "We kijken ernaar uit om innovators in de markt te helpen met het versnellen van product ontwikkelen en om AM toe te passen voor lage volumeproducties en eenmalige, speciale onderdelen tegen een competitieve prijs. Daarom stellen wij onze state-of-the-art 3D meetapparatuur en CAD/CAM software beschikbaar binnen AMcubator."

Launching partner AM-flow, leverancier van industrie 4.0 oplossingen voor Additive Manufacturing, voegt hieraan toe; "De samenwerking met de andere partners stelt ons in staat om onze modulaire oplossing om 3D print fabrieken te automatiseren nog verder te ontwikkelen en live te demonstreren".