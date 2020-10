HBK Academy organiseert uitgebreid programma van online cursussen over test- en meettechnologie

Leverancier van meettechnologie HBK heeft voor de komende maanden een programma online cursussen ontwikkeld. Het gaat om algemene cursussen over test- en meettechnologie, over het uitvoeren van duurtesten, om testen op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid en cursussen over het meten van geluid en vibratie.

Op de website van HBK is het complete overzicht te vinden en links naar de registratiepagina's.

Een van de cursussen ‘Measuring Torque Correctly' behandelt het meten van koppel. Omdat koppel uit twee variabelen bestaat kan het lastig zijn om een goede meting uit te voeren. De koppelmeetsensor werkt meestal onder rotatie wat de installatie nog lastiger maakt. De cursus voorziet in de theoretische en praktische kennis die nodig zijn om koppelmetingen onder de knie te krijgen.

Ook is er een cursus over het uitvoeren van metingen met behulp van spanningsmeters. Deze cursus laat de deelnemers zien hoe ze de metingen correct moeten uitvoeren. Zij leren onder meer hoe ze over de temperatuureffecten correct kunnen compenseren en de rekstroken correct moeten aansluiten.

De serie cursussen over duurtesten gaan onder meer in op de toepassing van nCodeDesignLife, een vermoeidheidsanalyse van gelaste constructies. Lassen is een veelgebruikte methode om metalen samen te voegen. Dat proces leidt echter ook tot aantasting van de sterkte van de verbinding, waardoor de las een lagere vermoeiingssterkte heeft dan het basismateriaal. Deze cursus onderzoekt methoden voor het voorspellen van de levensduur van gelaste constructies.



‘Correlating CAE Results with Test Data' gaat in op problemen bij tests en demonstreert hoe fysieke testgegevens kunnen worden gecorreleerd met behulp van nCode-software. Experimentele tests hielpen engineers vroeger bij de evaluatie van componenten om zo de functionele levensduur van een samengesteld product in te kunnen schatten. Deze CAE-voorspellingen moeten gecorreleerd worden met experimentele gegevens om de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen.



Het programma omvat tenslotte een cluster cursussen over het meten van geluid en trillingen. Een daarvan is ‘Fundamentals of Sound and Vibration'. Deze cursus biedt een inleiding in de fysieke aspecten van geluids- en trillingsverschijnselen, de parameters die gebruikt worden om ze te testen en de basis test- en meettechnieken. ‘Introduction to Modal Testing and Analysis' is een vierdaagse cursus die een introductie geeft in de principes, de basis definities en geavanceerde toepassingen.