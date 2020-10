Altair neemt M-Base over vanwege materialendatabase kunststoffen

Altair, leverancier van software voor productontwikkeling, high-performance computing (HPC) en data-analyses, heeft M-Base Engineering + Software overgenomen. Bij deze internationale leverancier van materiaalinformatie ligt het accent op kunststoffen.

Doel is om de eigen analyse- en simulatiesoftware naadloos te integreren met de meest uitgebreide kunststoffendatabase in de markt.

Bij productontwikkeling is de materiaalkeuze voor het productieproces één van de belangrijkste beslissingen. Daarom investeert Altair in functionaliteit om materialen beter te kunnen modelleren en simuleren. De acquisitie van M-Base is een stap in het leveren van uitgebreide materiaalinformatie voor het voorspellen en optimaliseren van de performance van producten met simulaties. M-Base levert namelijk informatie voor de hele levenscyclus van vooral kunststoffen, vanaf het testen en evalueren tot en met de computer-aided engineering ervan.

Internationale standaard

M-Base verrijkt Altair met hoge kwaliteit data over kunststoffen, direct afkomstig van de fabrikanten, jarenlange kennis en ervaring met databasetechnologie voor materiaalinformatie en het geschikt maken van ruwe data voor ontwerp en engineering. M-Base is ook de officiële softwareleverancier van ‘Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards' (Campus). Dat is de grootste materialendatabase van kunststoffen ter wereld volgens een strikte internationale standaard. Altair maakt ook bekend te blijven investeren in Campus, om de datakwaliteit van kunststofmaterialen voor klanten en de nauwkeurigheid van daarop gebaseerde simulaties verder te verbeteren.

M-Base's webgebaseerde kunststofdatabase, Material Data Center, is de marktleidende bron voor nauwkeurige materiaalselectie vanaf de vroege ontwerpfase en ondersteunt deze selectie tijdens de gehele productlevenscyclus. Het bevat informatie over de volledige internationale kunststofmarkt, waaronder alle content van de Campus-database, een applicatiedatabase, een bibliotheek van handelsmerken en literatuur en ondersteunende softwaretools voor ontwerpers en engineers.