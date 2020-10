Rockwell Automation breidt samenwerking met Microsoft uit

Rockwell Automation en Microsoft hebben bekendgemaakt dat ze hun samenwerking de komende vijf jaar verder uitbreiden. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van geïntegreerde kant-en-klare oplossingen die industriële klanten met behulp van cloudtechnologie helpen bij het verbeteren van hun digitale flexibiliteit.

Door de bundeling van de kennis van zowel de industriële als de IT-sector kunnen teams naadloos samenwerken, waardoor productiebedrijven hun kosten voor de IT-infrastructuur verminderen en hun werkprocessen en productiviteit verbeteren.



Microsoft en Rockwell Automation gaan samen werken aan innovatieve, op edge-to-cloud gebaseerde oplossingen die de informatie tussen productontwikkeling, operationele bedrijfsvoering en onderhoud ondersteunen met behulp van één enkel dataplatform. Hierdoor kunnen ontwikkelteams samenwerken en digitale prototypes maken en configureren zonder te investeren in dure apparatuur. Daarnaast stelt deze uniforme informatie-omgeving zowel IT- als OT-teams in staat om veilig toegang te krijgen tot alle data in de organisatie en deze ook te delen met de ecosystemen van hun partners.

Beter presteren dankzij de cloud

Judson Althoff, executive vice-president of worldwide commercial business bij Microsoft: "We weten dat geen enkel bedrijf altijd 100% adequaat op veranderingen in de markt kan reageren. Echter, bedrijven die hun activiteiten uitvoeren met behulp van digitale processen en assets zijn veel veerkrachtiger dan anderen en zij zullen dankzij de cloud beter presteren. We zijn blij, dat we extra verdieping kunnen aanbrengen in onze toch al sterke, tien jaar durende samenwerking met Rockwell Automation. Daardoor kunnen we bedrijven helpen hun industriële transformatie te vereenvoudigen, de bedrijfsresultaten te verbeteren en dankzij een grotere wendbaarheid ook te innoveren."



Tot nu toe hebben de bedrijven samen meer dan twintig projecten uitgevoerd in de voedingsmiddelenindustrie, life sciences en in de markt voor huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. De oplossingen die vanuit deze samenwerking zijn ontwikkeld, zullen het huidige aanbod vergroten en verbeteren.

IIoT-initiatieven

"De samenwerking voorziet onze klanten van een complete en eenvoudige oplossing voor de ontwikkeling en uitvoering van IIoT-initiatieven en elimineert traditionele datasilo's die initiatieven op het gebied van digitale transformatie belemmeren", aldus Blake Moret, CEO van Rockwell Automation. "Door de barrières voor organisatiebrede automatisering weg te nemen, kunnen industriële bedrijven een rode draad ontwikkelen die de hele onderneming digitaal verbindt, waardoor innovatie versnelt, de productiviteit wordt verbeterd en de bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd."

"Ons team heeft een preview van de nieuwe oplossing bekeken en we zijn zeer enthousiast over de samenwerking tussen onze strategische partners, Rockwell Automation en Microsoft. Om wereldwijd in al onze fabrieken aan de dezelfde hoge eisen te kunnen voldoen, is het veilig uitwisselen van data tussen al onze locaties en het creëren van nieuwe workflows om de resultaten te kunnen analyseren en te verbeteren van essentieel belang", zei Tristan Hunter, GM Automation & Operational Technology bij Fonterra Co-operative Group Limited, het grootste bedrijf van Nieuw-Zeeland en tevens verantwoordelijk voor 30% van de wereldexport van zuivelproducten.



Organisaties hebben nu toegang tot de oplossingen van Rockwell Automation via de Microsoft Azure Marketplace. Nieuwe oplossingen als resultaat van de gezamenlijke innovatie komen in het laatste kwartaal van 2020 beschikbaar en worden gepresenteerd tijdens Automation Fair At Home.