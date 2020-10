Hoppenbrouwers houdt online 'Leren & Werken event'

Het Brabantse Hoppenbrouwers Techniek heeft de ambitie om in vijf jaar tijd te groeien naar 2500 medewerkers. Daarom doet het ook in deze tijd aan werving en selectie. Op 2 november houdt de installateur een online evenement over de kansen en opleidingsmogelijkheden binnen het familiebedrijf.

De afgelopen periode zijn er 200 stagiaires en schoolverlaters gestart bij de technische installateur waar opleiden en ontwikkelen van haar medewerkers een belangrijk speerpunt is. Om haar groeiambities te realiseren heeft Hoppenbrouwers een lange termijn visie ontwikkeld. Zij blijven investeren in de aanwas van nieuwe medewerkers ervaren en onervaren.

Met het Online Leren & Werken Bij Event wil Hoppenbrouwers jongeren, zij-instromers en starters op de arbeidsmarkt via een innovatieve manier enthousiasmeren voor techniek. Ellen Vermeer, directeur HR: "Juist in deze tijd worden we gedwongen om creatief en vooruitstrevend om te gaan met de werving van nieuwe medewerkers. We hebben een sterke groeiambitie en om te groeien heb je goed opgeleide vakmensen nodig. We kijken naar de lange termijn en dat betekent dat je moet blijven investeren in je (potentiële) medewerkers. Zo voorkomen we dat kennis en ontwikkeling stagneert. We geloven in eigen kweek en doorstroom van onderaf, zodat mensen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd met het bedrijf kunnen meegroeien. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in de jeugd, het opleiden van medewerkers en de samenwerking met scholen, ook in deze bijzondere tijd."

Hoppenbrouwers heeft meewerkstages, stage- of afstudeeropdrachten, bbl-trajecten, traineeships, duaal-trajecten, startersfuncties en omscholingstrajecten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 2 verschillende tijdstippen: om 16.00 en 19.00 uur. Elke bezoeker krijgt een persoonlijk programma, afhankelijk van de ingevulde interesses. Zij kunnen sessies volgen over stage-, trainee- of bbl-mogelijkheden. Daarnaast kunnen zij kennissessies volgen voor verdieping van hun vakkennis en is er de mogelijkheid om online te speedmeeten met vakspecialisten.

Meer informatie en aanmelden