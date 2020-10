Jobarco, Elspec en Pantaflex fuseren met Cable Connectivity Group

Jobarco, Elspecen Pantaflex zijn als Nederlandse distributiepartners onderdeel geworden van de Cable Connectivity Group (CCG). Vanuit één locatie in Benthuizen leveren zij kabel en connectiviteitoplossingen.

CCG is in 2019 opgericht als 'vooruitstrevende en internationale speler in de markt voor speciaal kabels en connectiviteitsoplossingen' door de samenvoeging van verschillende bedrijven in de kabel- en connectiviteitsbranche. De groep produceert, distribueert en assembleert speciaal kabels en kabelharnassen en accessoires, heeft 600 mensen in dienst in meerdere Europese landen en heeft een jaatomzet van 180 miljoen euro.

Er zijn drie divisies:

Productie: de productie van een breed assortiment speciaal kabels vanuit Italië voor klanten door heel Europa.

Distributie: kennisbedrijf met toegevoegde waarde in kabels en toebehoren voor groothandel en OEM klanten door heel Europa met vestigingen in Duitsland, Nederland, Italië, Polen en Frankrijk.

Assemblage: klantspecifieke assemblage van connectiviteitsoplossingen voor OEM klanten door heel Europa met vestigingen in Nederland, Polen en Duitsland.

Activiteiten in Europa

De activiteiten van CCG zijn gevestigd in Nederland (Jobarco, Elspec, Pantaflex, MFI en Capable), Duitsland TKD Kabel en Schrade Kabeltechnik), Italië (TKD Italia en KCI), Polen (TKD Polska en Schrade Kabeltechnik) en Frankrijk (HPM). De bedrijven opereren individueel als leidende spelers in hun respectievelijke markten. Met sterke marktposities en brands hebben de bedrijven een goede basis van waaruit ze een ambitieus groeipad willen inzetten. Door veel aandacht aan de behoeftes van hun klanten te besteden, bouwen de bedrijven aan een waardevolle, lange termijn partnership met hun klanten.