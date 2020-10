Corona vraagt creatieve oplossingen van RoboJob

Het aantal aanvragen voor automatische laad- en lossystemen voor draaibanken en freesmachines piekt. Door de recente opflakkering van het coronavirus in Europa, moet de Belgische producent RoboJob echter creatief aan de slag om zijn robots te installeren in het buitenland.

Dit vertelt marketingmanager Steven Craenen aan Jerom Rozendaal van Vraag en Aanbod.be

Het bedrijf heeft dit najaar ook een serie workshops rondom de robotisering van draaimachine en freesmachine voorzien, maar het blijkt geen evidentie voor de bezoekers uit Nederland om hiervoor naar België te reizen. "Toen we de workshops in het leven riepen, wisten we natuurlijk dat het alle kanten kon uitgaan met het virus", vertelt Craenen. "Jammer genoeg gaat het de laatste weken de verkeerde kant uit, en daarom wachten de Nederlandse klanten voorlopig nog even af."

Twee weken in quarantaine

Door de opflakkering van het coronavirus breiden de rode gebieden op de Europese coronakaart zich als een olievlek uit. RoboJob ondervindt hiervan ook hinder bij de installaties van haar automatische beladingssystemen, een proces dat al gauw vier dagen kan duren. "En daarna moet een werknemer bij terugkomst in quarantaine. Om dat te vermijden moeten we creatief aan de slag. Zo zetten we onze Duitse collega's die gevestigd zijn in ons Technologiecentrum bij Heilbronn volop in voor installaties in Duitsland, en gelukkig beschikken we over verschillende gecertificeerde installatiepartners die de installaties in omringende landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk voor hun rekening kunnen nemen."

2020 zal sowieso een dubbel gevoel achterlaten bij RoboJob. "In de maanden van de lockdown hebben we een terugval gezien in de verkoop. Maar sinds het begin van de zomer hebben we weer een sterke heropleving gezien, zowel in het aantal aanvragen als in de verkoop. De toekomst lijkt rooskleurig, al is het de vraag of we 2020 even sterk kunnen afsluiten als vorig jaar."

Piek in prijsaanvragen

De verkoopcijfers gingen in de zomermaanden weer stevig de hoogte in en stemmen hoopvol. Craenen zegt dat de orderportefeuille van het Belgische bedrijf momenteel goed gevuld is, maar dat er nu dus weer uitdagingen rondom de installatie de kop opsteken. Hij ziet de postcorona toekomst positief in. "Tijdens de beginperiode van de corona-uitbraak kregen wij veel spontane reacties van klanten die blij waren met hun laad- en losrobot omdat veel werknemers toen ziek thuis zaten en er dus toch doorgewerkt kon worden. Deze onzekerheid rondom het personeel kan men zich niet langer permitteren en dit bewustzijn heeft meer vraag naar onze producten opgewekt."

Met de Belgische robots (Turn-Assist, Mill-Assist en Racks) kan serie draai- en freeswerk geautomatiseerd worden. De robots laden en lossen tijdens de cyclus, die enkele minuten tot uren kan duren, waardoor de machines autonoom kunnen blijven draaien. Met de Tower uit het RoboJob-arsenaal kan ook de productie van enkelstuks geautomatiseerd worden.

Return on investment

De marketingverantwoordelijke spreekt zelfs van een recordmaand voor het bedrijf in september als het gaat om prijsaanvragen. Bij de aanschaf van een automatisch beladingsteem zitten veel kmo's tegenwoordig met de financiering. "Hierdoor komen zaken als return on investment en cost of ownership bij de verkoop vaker ter sprake. Het spreekt voor zich dat we onze klanten helpen om deze denkoefening uit te voeren", besluit Craenen.



Craenen gelooft ook wel in de voorspelde trend van reshoring. Experts vertellen dat westerse bedrijven als reactie op corona (een gedeelte van) hun productie terughalen uit het Verre Oosten om zo de afhankelijkheid te verminderen. "Dit zal vooral gelden voor grote multinationals die de supply chain dichter bij huis willen hebben. De toeleveranciers zullen hier in mee moeten gaan."