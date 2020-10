AC power supply voor productietest eiersorteermachines

TT&MS heeft voor Moba een klantspecifieke 20kVA AC power supply van Elettrotest geleverd. Deze wordt ingezet voor het genereren van een stabiel, maar regelbaar 50Hz en 60Hz AC grid. De toegepaste AC power supply is geschikt voor een uitgangsspanning van 0-150Vrms en 0-300Vrms L-N, en inzetbaar in enkel en drie fasen toepassingen.

Deze speciale uitvoering is voorzien van diverse drie fasen aansluitingen en wordt door de eindgebruiker ingezet voor de noodzakelijke testen tijdens de productie en bij het samenstellen van het complete systeem. Hiervoor dienen verschillende AC grid condities te worden nagebootst. Dit om een goed en betrouwbaar functioneren van de eindproducten, wereldwijd, te kunnen garanderen.

Om praktische reden is de AC power supply in een, speciaal ontwikkelt, stalen frame geplaatst. Hierdoor is deze volgens TT&MS geschikt voor vervoer door middel van een heftruck. Het verplaatsen binnen de verschillende productielocaties is het vervoer hierdoor gegarandeerd snel en veilig.

AC power supplies worden onder andere ingezet in toepassingen waarbij een stabiele en schone (lage THD) netspanning nodig is. Bij veel toepassingen is het wenselijk om zowel de uitgangsspanning als netfrequentie te kunnen variëren. Naast het generen van een schone netspanning worden AC sources ook ingezet voor het bewust genereren van harmonische vervorming of andere power quality gerelateerde events.