TDK-Lambda investeert 11,5 miljoen pond in herontwikkeling productiefaciliteit in Ilfracombe, UK

TDK Corporation kondigt een investering van 11,5 miljoen pond aan voor de herontwikkeling van de TDK-Lambda-fabriek in Ilfracombe, UK. De investering, die over de komende drie en een half jaar wordt gespreid, zal het bedrijf in staat stellen de productiecapaciteit met 50% te verhogen.

De meer dan 50 jaar geleden gebouwde fabriek is halverwege de jaren tachtig verder uitgebreid. Het bedrijf heeft sindsdien geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en verbeteringen aan de faciliteiten, waaronder in 2019, met een investering van 1 miljoen pond voor een EMC-testcentrum. De plannen voor de herontwikkeling van het complex richten zich op het vergroten van de productie-ruimte , uitbreiding van de R&D-faciliteiten en een radicale herziening en automatisering van de complete logistiek.

Volgens marktonderzoekbureau Omdia zal de wereldwijde markt voor voedingen in 2024 zijn gegroeid naar bijna 26 miljard dollar. Dit is het gevolg van de snel groeiende digitalisering van economieën, de toenemende vraag vanuit de gezondheidszorg en trends op het gebied van hernieuwbare energie. Wat ook meespeelt is dat klanten in het licht van recente ontwikkelingen, zoals de Covid-19-pandemie en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, steeds meer behoefte hebben aan bestendige relaties met betrouwbare leveranciers.

Om de continuïteit van de productie en de dienstverlening te waarborgen zal de herontwikkeling in vier fasen plaatsvinden. De eerste fase is de bouw van nieuwe kantoren aan de noord- en de westzijde, inclusief faciliteiten voor de werknemers en een gezondheids- en fitnesscentrum. Hierna zal het op het zuiden gelegen kantoorgedeelte worden vergroot om er plek te bieden aan de uit te breiden faciliteiten voor R&D, productie-engineering, productcontrole & -test. Vervolgens zal het verbindingsgebied tussen de twee fabrieksgebouwen verder worden ingevuld, met onder andere intelligente lean opslagfaciliteiten waarin gebruik wordt gemaakt van AGV's voor intern transport. In de laatste fase zal het productiegedeelte opnieuw worden ingericht met speciale gedeeltes voor front-end (PCB-assemblage) en back-end (configuratie en test).

Onder de in de UK ontwikkelde producten bevinden zich de 100W CUS100ME voor draagbare ventilatoren, de 175W NV-serie voor ventilatoren, de 300W EFE300M voor apparatuur voor virusdetectie, de 550W Vega modulaire voeding voor apparatuur die wordt gebruikt bij COVID-19 swab-testen en de QM5 700W modulaire voeding voor mobiele röntgenapparatuur.