Tele Radio voorziet Firemen Dakarteam van radiografisch bestuurbaar takelsysteem

De 43e editie van de Dakar Rally wordt volgend jaar van 3 januari tot en met 15 januari gehouden in Saudi-Arabië. Het Firemen Dakarteam zal opnieuw de ruige woestijn trotseren met hun nieuwe Iveco Powerstar racetruck en de splinternieuwe Iveco 8x8 Trakker Ook de Volvo hospitality truck is weer van de partij. Die is dit jaar uitgerust met een takelsysteem dat radiografisch bestuurbaar is gemaakt door Tele Radio.

De Dakar Rally geldt als de meest extreme en zwaarste race ter wereld. Het is een internationale competitie waaraan 60 nationaliteiten meedoen met 300 voertuigen. De start als de finish bevinden zich in Jeddah.

Tele Radio, producent van draadloze afstandsbesturingen voor de industrie, is ook dit jaar trotse sponsor.

Firemen Dakarteam

Het volledige Firemen Dakarteam heeft een link met de brandweer en hulpverlening. Dit uit zich niet alleen in een truck die eruitziet als een brandweerauto, compleet met sirene en zwaailichten, maar ook in de mentaliteit en doelstelling van het team. Zo worden in de landen die de rally aandoet brandweerlieden opgeleid en - samen met partners - materiaal geschonken.

Service truck

De Iveco 8x8 Trakker service truck zal samen met de hospitality truck het centrum vormen van alle sleutelactiviteiten in het bivak tijdens de rally en liggen vol met banden, reserveonderdelen (waaronder versnellingsbakken) en andere zware onderdelen. Op de Volvo hospitality truck is deze voorzien van een draadloze Tele Radio besturing.

Brandweer racewagen

Nieuw dit jaar is de inzet van de 9 ton zware vierwiel aangedreven Iveco Powerstar. Deze ex-Team de Rooy vrachtwagen, met zijn imposante torpedoneus, heeft in het verleden al bewezen in de top van het klassement te kunnen meerijden. De truck beschikt over een 13 liter Iveco 6 cilinder turbo dieselmotor met meer dan 1000 pk en een koppel van meer dan 5000 Nm.