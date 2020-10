Trainingen voor veilige samenwerking met robots/cobots

Met de komst van meer robots op de werkvloer wordt veiligheid in de samenwerking met robots steeds belangrijker. Daarom slaan RoboAcademy en Pilz Academy de handen ineen om de kennis over het veilig werken met een robot of cobot naar een hoger niveau te tillen. Deze samenwerking resulteert nu in twee op robot en cobot gerichte safety trainingen.

Safety trainingen robots

'Samenwerking van twee experts'

Unieke locatie RoboHouse en SAM | XL

De twee trainingen die in de samenwerking tussen RoboAcademy en Pilz Academy zijn ontstaan richten zich op het veilig werken met een robot of een cobot. De training Robot Safety gaat in op risicoreductie bij het werken rondom en onderhouden van een geïsoleerde robot. Safety of Human Robot Collaboration is een training die zich richt op de complexere samenwerking tussen mens en robot (daardoor cobot genoemd).De expertises van de RoboAcademy en Pilz sluiten naadloos op elkaar aan. De samenwerking uit zich in de hoge kwaliteit van de trainingen. RoboAcademy is gespecialiseerd in de ontwikkeling van 21st century manufacturing skills voor managers, werknemers, (hybride) docenten en jong talent. Pilz Academy richt zich op veilig werken in een industriële omgeving, waarbij machineveiligheid een hoofdonderdeel vormt. In de trainingen staan de aspecten van robotveiligheid gebaseerd op de belangrijkste ISO normen op dit gebied centraal. Deze combinatie staat garant voor het verkrijgen van inspiratie en praktisch toepasbare kennis.

Op locatie van de trainingen smelten theorie en praktijk op een unieke manier samen. Robot Safety wordt gegeven in RoboHouse in Delft. Dit is het Smart Industry Fieldlab van RoboValley gericht op cognitieve robotica. SAM | XL (Smart Advanced Manufacturing extra large) is een onderzoekscentrum gericht op automatisering in een nichemarkt van composieten. In beide fieldlabs werken verschillende partijen samen om nieuwe technologieën te ontwikkelen, testen en demonstreren.



Meer weten:

