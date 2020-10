Procentec nu partner HMS Group

HMS Industrial Networks heeft 70% van de aandelen in de Nederlandse onderneming Procentec verworven. Het gaat om de 70% van de oprichters, die niet meer actief zijn in het bedrijf. De resterende 30% is in handen van het bestaande managementteam, die hun managementfuncties behouden en de business blijven runnen.

CEO Pieter Barendrecht van Procentec: "Dit opent nieuwe deuren voor Procentec. Het netwerk van internationale kantoren van HMS zal een grote aanwinst zijn voor onze verdere expansie. Er zullen ook uitstekende mogelijkheden zijn voor IP-sharing tussen de bedrijven, evenals voor co-creatie van oplossingen met betrekking tot industriële netwerken en Industry 4.0".



"Procentec overbrugt een kloof in het aanbod van HMS binnen de communicatie-infrastructuur. Industriële netwerken zijn van essentieel belang in industriële processen, en Procentec's producten en diensten verbeteren de uptime en de beschikbaarheid van gegevens in deze kritische netwerken aanzienlijk", zegt Staffan Dahlström, CEO van HMS Networks. "Met Procentec krijgt HMS toegang tot een aftermarket business gerelateerd aan de enorme installed base van industriële netwerken wereldwijd, waardoor HMS veel dichter bij de eindgebruikers van industriële netwerken komt te staan. "Dit is een zeer interessante nieuwe dimensie voor HMS, gezien het feit dat we vandaag de dag vooral producten leveren aan producenten en machinebouwers".