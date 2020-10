Midden in de Maak gaat laatste week in

Virtuele beurs voor de maakindustrie Midden in de Maak is vanmorgen zijn laatste week ingegaan. De beurs is nog tot en met vrijdag 9 te bezoeken.

Alleen deze week is het nog mogelijk om de virtuele stands te bezoeken waar de nieuwste machines en producten in 3D te zien zijn. De beurs is open van 10.00 - 18.00 uur. Bezoeker kunnen via live-chats contact hebben met de standhouders.

Midden in de Maak is bedoeld voor OEM-bedrijven, productontwikkelaars en inkopers die er terecht kunnen voor nieuwe materialen, componenten, toepassingen, productinnovaties en flexibele oplossingen waarmee hun vraagstukken rondom inkoop en productie worden beantwoord. De virtuele beurs bevat diverse stands in verschillende formaten waarin onder andere video's worden gepresenteerd. Daarnaast is er een virtueel seminarprogramma waarin bedrijven interessante thema's via streaming video presenteren.