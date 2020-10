Orange en Schneider Electric testen industrieel 5G in Franse fabriek

Schneider Electric en telecomprovider Orange zijn gestart met de implementatie van een indoor 5G netwerk in de Franse fabriek ‘Le Vaudreuil’. Doel is om betrouwbare, schaalbare en duurzame connec- tiviteitsoplossingen te ontwikkelen voor de ‘industrie van de toekomst’.

De initiatoren verwachten dat 5G een belangrijke competitieve factor kan zijn voor bedrijven. 'Zo zal het voor een duidelijke verbetering zorgen van industriële processen en werkmethodes, vooral dankzij het gebruik van mixed reality (augmented en virtual). In de industriële sector zorgt 5G ervoor dat grote hoeveelheden data in real time gesynchroniseerd kunnen worden; een cruciale voorwaarde om prestaties te verhogen, werken op afstand te vergemakkelijken en een optimale efficiëntie van de productie te garanderen', aldus Schneider.



Bij de proef worden twee projecten uitgerold: augmented reality bij de dagelijkse werkzaamheden van onderhoudstechnici en de implementatie van een telepresence robot voor bezoek op afstand. Hierbij wordt gebruikgemaakt van Nokia radio AirScale en bijbehorende basisapparatuur. De Franse toezichthouder heeft daarnaast experimentele frequenties toegewezen waarop kan worden getest.

In een gedeelte van de fabriek zijn vijf indoor 5G-antennes geïnstalleerd, die ervoor zorgen dat in bijna 2000 m2 productieruimte downloadsnelheden worden gehaald van meer dan 1Gbps. Dit draait op een experimentele netwerkstructuur die lokale gegevensverwerking met edge-computingtechnologieën mogelijk maakt.

AOA-applicatie

Voor de eerste use case werden tablets aangesloten op 5G met behulp van Schneider's augmented reality toepassing EcoStruxure Augmented Operator Advisor (AOA). Deze applicatie maakt gebruik van augmented reality, waardoor medewerkers real-time gegevens en virtuele objecten op een kast, een machine of in de hele fabriek kunnen projecteren.Het doel van de test is om toekomstige functionaliteiten van 5G tegen minimale vertraging en maximale capaciteit inzichtelijk te krijgen.

Medewerkers die met behulp van de AOA-applicatie op hun 5G-tablet een machine filmen, krijgen live vanuit de cloud gehoste informatie te zien over de status van de machine en toekomstig onderhoud. Dit beperkt dit de downtime van de machine voor onderhouden beperkt menselijke fouten. Een voorbeeld is livetracking van de temperatuur van een spoelwikkelmachine, waardoor tijdig kan worden gesignaleerd wanneer deze oververhit raakt en/of een onderdeel moet worden vervangen.



De productiegegevens die AOA gebruikt, worden verzameld en verwerkt in de micro-datacenteroplossingen van Schneider Electric (zoals Smart Bunker of Micro Data Center 6U Wall Mount) die IT-infrastructuur lokaal van stroom, koeling en beveiliging voorzien.

Telepresence robot

De tweede use case is de implementatie van een AXYN mobiele telepresence robot die met behulp van 5G bezoeken (op afstand) aan Le Vaudreuil inplant. Dankzij 5G kunnen video's van zeer hoge kwaliteit - met minimale vertraging - worden gebruikt bij de virtuele interacties tussen bezoekers en de Schneider Electric-gids die de robot op locatie begeleidt.

Meer proefballonnen

In de nabije toekomst zullen Orange en Schneider er meer proefballonnen oplaten om technologieën met veel potentie te testen, zoals kunstmatige intelligentie - deels mogelijk gemaakt door toekomstige software en hardware updates aan de netwerkapparatuur.