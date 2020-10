Löwik Installatiegroep sluit aan bij Hoppenbrouwers Techniek

Vlnr Edwin Plegt, Henny de Haas en Ben Löwik

De technisch dienstverlener Löwik Installatiegroep in Almelo gaat per 1 oktober 2020 verder onder de vlag van Hoppenbrouwers Techniek. Het is daarmee de veertiende vestiging van deze snelgroeiende technisch dienstverlener. Henny de Haas, algemeen directeur Hoppenbrouwers Techniek: "Met de aansluiting van Löwik Installatiegroep maken we een sprong naar de regio Noordoost Nederland. Met een locatie in de regio Noordoost kunnen we klanten in deze regio optimaal bedienen en beperken we de reisafstand van onze medewerkers. We vinden het belangrijk om zowel voor klanten als medewerkers lokaal geworteld te zijn. Zo kunnen we groeien en toch dichtbij blijven."