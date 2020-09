Technologiecentrum vetsmering geopend

Piet Lugt met de Rheometer

SKF en de Universiteit Twente combineren hun onderzoeksexpertise om vooruitgang te boeken op het gebied van vetsmering in wentellagers. "Ongeveer 80% van de industriële lagers is vetgesmeerd," zegt Senior Scientist Piet Lugt van SKF. "Er zijn duidelijke voordelen te behalen met een beter inzicht in de eigenschappen en gedragingen van smeervetten en de manier waarop deze worden toegepast"



Lugt is sinds 2011 in deeltijd verbonden aan de Universiteit Twente als hoogleraar. De focus van zijn colleges en onderzoek is gericht op de mechanismen achter het falen van lagers en voorspellingen over de levensduur van lagers. Hij heeft een aantal academische en industriële prijzen gewonnen en is de schrijver van Grease Lubrication in Rolling Bearings (2013, Wiley & Sons), het essentiële werk op dit gebied.



Directeur Dik Schipper van het UTC in Twente: "Onderzoek aan de Universiteit Twente heeft ons inzicht in de rol van vet in lagers de afgelopen jaren vergroot. Met deze kennis kunnen we energieverliezen verminderen en de levensduur van vetgesmeerde contacten verlengen."



Lugt: "Lagers vinden vaak toepassing in veeleisende omstandigheden en de combinatie met wisselende toerentallen en belastingen stelt bijzondere eisen aan de vetten. Door een beter begrip van de invloed die de omstandigheden hebben op de vetten in de machines van onze klanten kunnen wij de levensduur ervan verlengen"