Yaskawa en Phoenix Contact partneren voor open automatiseringsplatform PLCnext Technology

Yaskawa en Phoenix Contact hebben een partnership gesloten voor het open automatiserings- platform PLCnext Technology.

Het gemeenschappelijke doel van Yaskawa, fabrikant van industriële robots en mechatronica, en Phoenix Contact, fabrikant van automatiseringsoplossingen, is het stimuleren van de overgang van gesloten, fabrikant-specifieke, oplossingen naar een open en toekomstbestendig ecosysteem voor industriële automatisering. Yaskawa kiest voor de PLCnext Technology. In deze context geeft Phoenix Contact haar PLCnext runtime-omgeving in licentie aan Yaskawa en sluit hiermee een overeenkomst met het oog op een gezamenlijke verdere ontwikkeling. Yaskawa is voornemens het PLCnext runtime-systeem toe te passen op het gebied van Motion Controls en Robotics, in eerste instantie in Europa en de VS.

PLCnext Technology is het open ecosysteem voor de industriële automatisering van Phoenix Contact. Met de combinatie van open besturingstechniek, modulaire engineeringssoftware en een online community kan men met deze technologie efficiënt gebruik maken van bestaande en toekomstige softwarediensten en zich aanpassen aan de eisen van de veranderende wereld.

Samen met een digitale marktplaats voor software en een systematische cloud-integratie is PLCnext Technology voorbereid op de uitdagingen van de IoT-wereld.

www.plcnexttechnology.nl