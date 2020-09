Virtueel cobots kijken

WiredWorkers lanceert een Virtual Reality showroom. Deze showroom biedt de bezoekers een online belevenis in de wereld van cobots.

De eerste room is gericht op de collaboratieve robot Franka Emika Panda. Bezoekers krijgen toegang tot de VR room via de website van WiredWorkers , zij hoeven hiervoor niet te beschikken over een VR bril. Eenmaal binnen zien zij de Franka Emika Panda in actie.Het doel van de VR showroom is om de bezoekers een verhelderend beeld te bieden van collaboratieve robots, vanuit huis of kantoor. De bezoekers hoeven hiervoor niet langer een bezoek te brengen aan WiredWorkers, maar kunnen op deze laagdrempelige manier meer ontdekken over deze cobot.Naar verwachting volgt in oktober de Techman Robot. In november gaat de Universal Robots showroom in de lucht.