Etteplan neemt Tegema over

Tegema wordt overgenomen door het Finse bedrijf Etteplan. Etteplan levert oplossingen voor industriële apparatuur en plant engineering, software en embedded systems, en technische-documentatieoplossingen bedrijven in de high tech en maakindustrie. Tegema levert productieoplossingen, productiecellen en apparatuur op het gebied van halfgeleiders, elektronica, mobiliteit, fotonica en medische toepassingen.

De overname is een nieuwe stap in de internationale groei van Etteplan en is ook het begin van engineering services in Nederland. Etteplan is al in Nederland actief op het gebied van technische documentatie.

Tegema is een productiesysteemintegrator gespecialiseerd in op maat gemaakte precisiemechanica en mechatronica. Het bedrijf combineert deze kennis met de laatste technologie op het gebied van robotica, software en assemblage technologieën. Bij Tegema werken 100 experts in Eindhoven en Arnhem. In 2019 bedroegen de inkomsten van het bedrijf ongeveer EUR 11 miljoen. De partijen hebben afgesproken de overnameprijs niet te publiceren.



‘Er is steeds meer vraag naar op maat gemaakte en intelligentere productie-oplossingen. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de toename in het automatiseringsniveau en het feit dat bedrijven vooruitgang boeken in Industry 4.0. In combinatie met onze bestaande kennis van productietechnologieën versterkt de overname ons aanbod op dit gebied met interessante groeimogelijkheden,' zegt Juha Näkki, de president en CEO van Etteplan.



‘Etteplan is een toonaangevend bedrijf in Europa op het gebied van engineering en software services en is in Nederland marktleider in technische documentatie. De combinatie van het wereldwijde serviceaanbod en de softwaremogelijkheden van Etteplan met onze productieoplossingen en kennis van assemblage, biedt vele nieuwe mogelijkheden om onze klanten nieuwe proposities te leveren. De overname zal onze internationale expansie versnellen, dat ongetwijfeld zal leiden tot groeimogelijkheden voor het bedrijf en fantastische ontwikkelingsmogelijkheden voor onze werknemers en mijzelf ,' zegt Pierre van Lamsweerde, CEO van Tegema.



Na de overname heeft Etteplan zo'n 200 werknemers in Nederland, verdeeld over vijf steden. Etteplan begon zijn eerste activiteiten in Nederland in 2012, toen technische-documentatiebedrijf Tedopress werd overgenomen. In 2019 vergrootte Etteplan zijn aanwezigheid in Nederland door de overname van de technische-documentatiespecialist Triview Technical Communication in Soesterberg.



‘De overname van Tegema past goed in onze strategie, omdat we ons volledige serviceaanbod naar al onze huidige markten willen uitbreiden. Het betreden van de markt voor engineering services in Nederland vormt een belangrijke stap in de goede richting. Ons doel is om in 2024 meer dan de helft van onze inkomsten buiten Finland te genereren", besluit Näkki .