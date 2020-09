3D Delta Week - Internationale evenementenweek over 3D-Manufacturing

Drie Nederlandse en een Vlaamse organisaties hebben het plan gesmeed voor een nieuw concept in de 3D-productie: een week onderdompeling in de wereld van 3D-manufacturing. De week vindt plaats van 7 tot 11 juni 2021.

Het evenement zal verschillende 3D-activiteiten uit de Benelux verenigen en versterken en zal andere organisatoren aanbieden om hun evenement, workshop of conferentie in die week te organiseren om zo samen een sprong voorwaarts te maken in kennis, ervaring en netwerk voor alle deelnemers. "We zullen sterke merken onder één vlag verenigen om een evenement van wereldklasse te creëren", aldus de grondleggersvBrainport Eindhoven, Flam3D, Jakajima en Mikrocentrum.



Er staan nu een tiental activiteiten op de planning. Er zijn activiteiten gericht op specifieke sectoren, op R&D en industrie, op gebruikers en leveranciers. Daarnaast komen alle aspecten van de technologie aan bod. "3D Delta Week gaat over het bundelen van het aanbod van de verschillende partijen om zo een concentratie van kennis, producten, diensten en een blik op de toekomst te genereren", zegt Tom Wessels van Mikrocentrum.



Oproep

De eerste agenda zal op de evenementwebsite worden gepubliceerd, maar de partners verwachten dat er veel meer organisatoren zullen meedoen. Mede-organisator Pieter Hermans van Jakajima: "We weten dat er in deze week ook veel andere innovaties en initiatieven mogelijk zijn - denk aan demo's, bedrijfsbezoeken, branchespecifieke matchmaking of masterclasses. We nodigen alle andere commerciële, onderzoeks- en non-profit organisaties expliciet uit om bij te dragen aan de 3D Delta Week ." De evenementen worden zo gepland dat het logisch is om van de ene activiteit naar de andere te gaan. Binnenkort komt meer informatie beschikbaar om organisaties te registreren en om voorstellen in te dienen voor evenementen of activiteiten.

Doel

Kris Binon van Flam3D licht het ontstaan van 3D Delta Week toe: "3D-printen en 3D-productie zijn nog te onbekend, blijkt uit verschillende onderzoeken. De maakindustrie ziet niet altijd hoe ze de technologie in hun voordeel kunnen toepassen. Dit komt mede door de complexiteit en diversiteit van 3D-printing. Met meer dan 25 verschillende printtechnologieën is het niet meteen duidelijk wat je voor welke toepassing kunt gebruiken." "Anderzijds kunnen we gerust stellen dat de Benelux (de Delta) een topregio is qua 3D-productie, met veel academisch en toegepast onderzoek, een bijzonder hoog aantal printers en tal van veelbelovende start-ups en ondernemingen", vult Ruben Fokkema van Brainport Eindhoven aan. "Aan de gebruikerskant zien we een veelvoud aan toepassingsgebieden - al met al een veelzijdig en kwalitatief hoogstaand ecosysteem dus. Als we dit meer verbinden en een beter podium geven, zullen de Lage Landen algemeen erkend worden als een van de toonaangevende 3D-maakregio's".



Het doel van de 3D Delta Week is om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van 3D Manufacturing, om competitiever te worden als economische regio. Voor de organisatoren is het uiteindelijke doel duidelijk: "3D Delta Week wordt het jaarlijkse ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij 3D-productie, zowel binnen als buiten de Benelux Delta. We gaan waarde creëren voor gebruikers en providers".



