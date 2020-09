Hoge precisie kogelgeleiding in robotarm

NXP is begonnen als chipdivisie van Philips en zet nu jaarlijks bijna 9,5 miljard Amerikaanse dollar om. Mparts mocht met de firma meedenken ervoor te zorgen dat de productie klaargestoomd kon worden voor de toekomst.

De ‘diebonder', ook wel pick and place robot genoemd, is goed voor ruim vijfentwintigduizend product plaatsingen per uur, in vergelijking met zesduizend plaatsingen die NXP voorheen kon maken.

De diebonder is ontwikkeld voor de assemblage van diodes en transistoren.Om de vijfentwintigduizend te halen, is de extreem hoge snelheid van de arm uiteraard van groot belang. Daarnaast is precisie een belangrijke factor, omdat de kristallen die door de arm geplaatst worden niet voor het menselijk oog zichtbaar zijn.

Toen NXP de eisen aan de robotarm opvoerde, werd het duidelijk dat er een robuuste en spelingvrije lageroplossing gevonden moest worden. Een andere reden voor deze vernieuwing was dat de plaatsingsnauwkeurigheden ook bij hogere productiesnelheden gewaarborgd moeten worden.

Mahr kogelgeleiding

Mparts en NXP kozen voor een Mahr kogelgeleiding. Deze geleiding bestaat uit twee kooien, twee bussen, een as en een verenpakket. De assen zijn vervaardigd uit kogellagerstaal en zijn gehard en geslepen. De kogels zijn spiraalsgewijs in de kogelkooi ondergebracht en worden door de kooi op hun plaats gehouden. Hierdoor zijn ze niet begrensd in hun loopbaan en kunnen ze dus vrij bewegen. De robotarm kan zo gelijktijdig een radiale lijn en een axiale beweging om de as kan maken.

De geleidingen zijn op de juiste voorspanning geleverd. Iedere kogelkooi is voorzien van een uniek nummer, zodat de gevraagde constante kwaliteit geleverd kan blijven worden. Mparts garandeert een productiestilstand van maximaal 6 uur per twee jaar.