UMS en Hymove werken aan bouwmachines op waterstof

Bij het elektrificeren van zware bouwmachines lopen batterijen tegen de grenzen van hun energie-inhoud aan. Bij toenemende energievraag zijn steeds grotere en zwaardere batterijpakketten nodig om de gebruiksduur van de machines op niveau te houden. Hier kunnen waterstofaggregaten een oplossing bieden.

Een waterstofaggregaat neemt de energie mee in de vorm van waterstofgas en zet deze aan boord van een brandstofcel om in elektriciteit. De grotere energiedichtheid van waterstofgas en de korte tanktijden verlengen daarmee de bedrijfstijd van grote bouwmachines en aggregaten op een wijze die met batterijen niet haalbaar is.

Rijkswaterstaat en de Waterschappen hebben de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Daardoor heeft de markt voor grote bouwmachines behoefte aan zero-emissie oplossingen die een langere gebruikstijd hebben dan met batterijen mogelijk is. UMS en HyMove willen deze lacune opvullen. 'Door waterstof-aangedreven bouwmachines en aggregaten te leveren, om het opladen van de bouwmachines in het veld mogelijk te maken, komt de zero-emissie bouwplaats steeds dichterbij.'

UMS, expert op het gebied van elektrificatie oplossingen, heeft diverse industriële oplossingen ontwikkeld door diesel bouwmachines om te bouwen naar batterij-elektrisch. HyMove maakt waterstofaggregaten voor uiteenlopende heavy duty toepassingen. Deze aggregaten zijn onder meer toegepast in openbaar vervoer-bussen bij Keolis in Gelderland.