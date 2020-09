Electronica 2020 vindt virtueel plaats

Messe München houdt de Elektronica 0202, handelsbeurs en conferentie voor elektronica, als virtueel evenement. Dit vanwege de De huidige reisbeperkingen in Europa, die ook nog steeds strenger worden.

Het digitale format geeft exposanten de mogelijkheid om digitale beursstands te boeken en verschillende mogelijkheden om te communiceren en te netwerken. Een groot deel van het congres- en ondersteuningsprogramma is digitaal beschikbaar.



Nieuwe ontwikkelingen in verband met de coronaviruspandemie waren voor Messe München aanleiding om dit jaar electronica als virtueel evenement te houden. In het licht van reisbeperkingen die zijn opgelegd door een groot aantal bezoekers- en exposantenlanden, zou elektronica haar karakter van wereldbeurs hebben verloren als het in november als fysiek evenement was gehouden. Falk Senger, Managing Director van Messe München: "Gezien de huidige Covid-19-omstandigheden hadden we met een fysieke beurs niet aan de verwachtingen kunnen voldoen"



Christoph Stoppok, Head of Components, Mobility & Systems van German Electrical and Electronic Manufacturers' Association: "De elektronica-industrie en de oplossingen die deze biedt, zijn een van de belangrijkste drijvende krachten achter digitalisering. Laten we de vindingrijkheid van de branche gebruiken om dit jaar samen te komen op een virtuele beurs. Dit is precies het juiste moment om een dialoog in de branche te stimuleren en opnieuw economisch momentum te genereren. "

Format

Het virtuele format van electronica zal de elektronica-industrie in november een platform bieden voor wereldwijde discussies in de industrie. De mogelijkheden zijn onder meer virtuele beursstands die exposanten in staat zullen stellen te blijven communiceren met hun internationale klanten. Het virtuele evenement wordt aangevuld met een digitale conferentie en een ondersteunend programma. Individuele lezingen en paneldiscussies over onderwerpen zoals automotive, embedded systems, IIoT, 5G, medische elektronica en smart energy zullen online beschikbaar zijn.

