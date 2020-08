Pflitsch on Tour – een kennissessie voor de deur

Kabelwartelspecialist Pflitsch komt met een rijdende beurs bij bedrijven langs. Dit jaar rijdt de showtruck van 7 t/m 11 september en van 14 t/m 18 september door Nederland. Op afspraak komen industriespecialisten Marcel ten Thije (regio Oost) of Haimy Schenk (regio West) naar bedrijven toe. Ook een bezoek aan een eindklant is mogelijk.

Ten Thije of Schenk praten teams in 45 minuten bij over de laatste ontwikkelingen rondom elektromagnetische straling (EMC), voedselveiligheid en explosieveiligheid in de industrie. Ze demonstreren de oplossingen en producten van Pflitsch, waaronder EMC-wartels.

Aanmelden

Vul het formulier in op http://hemm.ink/eopflischontour of bel rechtstreeks met Marcel ten Thije (06-22948807) of Haimy Schenk (06-48134494).