Inschrijving virtuele beurs Midden in de Maak geopend

Bezoekers aan de eerste virtuele beurs voor de maakindustrie www.midden indemaak.nl kunnen zich nu gratis aanmelden en registreren voor een bezoek.

Midden in de Maak is een volledige 3D virtuele beurs voor de maakindustrie. De beurs vindt plaats van dinsdag 15 september tot en met vrijdag 9 oktober. Inschrijven kan via www.middenindemaak.nl/inschrijven. OEM-bedrijven, productontwikkelaars en inkopers kunnen hier terecht voor nieuwe materialen, componenten, toepassingen, productinnovaties en flexibele oplossingen waarmee hun vraagstukken rondom inkoop en productie worden beantwoord. De virtuele beurs bevat diverse stands in verschillende formaten waarin onder andere video's worden gepresenteerd. Daarnaast is er een virtueel seminarprogramma waarin bedrijven interessante thema's via streaming video presenteren.

De beurs is dagelijks open van 10.00 - 18.00 uur. Bezoeker kunnen via live-chats contact hebben met de standhouders. Buiten deze tijden kan de beurs natuurlijk ook worden bezocht en kunnen vragen via mail worden gesteld.

