Euro-Index start mobiele Service met ISO 9001 certificering

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikt Euro-Index nu over een laboratorium op wielen met de naam Mobiele Service. Mobiele Service is NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd, zodat alle diensten met gelijkwaardige kwaliteit naar de klant toe kunnen komen. Euro-Index wilde geen concessie doen, wat bijna altijd wel het geval is bij het kalibreren op locatie. Het bedrijf wilde binnen de scope van de ISO certificering niet alleen kunnen ‘kalibreren' op locatie, maar ook ter plaatse direct al het geautoriseerde onderhoud en reparaties kunnen uitvoeren. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de faciliteiten van het rijdende laboratorium, waaronder een klimaatinstallatie, waarmee de omgevingscondities onder vrijwel alle omstandigheden binnen de door de fabrikanten gestelde grenzen blijft voor het uitvoeren van betrouwbare kalibraties. Ook zijn maatregelen getroffen zodat er altijd ESD-veilig wordt gewerkt. Alle informatie over de instrumenten en procedures, evenals de kalibratiehistorie van uw meetinstrumenten staan direct tot de beschikking van de technici, door een online verbinding met de server in de hoofdvestiging. Zo kan Euro-Index op locatie de meeste meetinstrumenten voorzien van een complete KWS-behandeling, inclusief voorkalibratie, preventief onderhoud, reparatie, justage en nakalibratie. Uiteraard wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van originele onderdelen, zodat de garantie en certificering van de instrumenten intact blijft.