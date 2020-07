Vakantie in eigen land: 4 tips voor elektronicahobbyisten die hun werkplaats willen (her)inrichten

De coronapandemie heeft voor veel mensen de vakantieplannen flink door de war geschopt. 48 procent van de Nederlanders gaat niet op zomervakantie. Van de vakantiegangers blijft36 procent in eigen land. Reichelt elektronik geeft vier tips voor (elektronica)hobbyisten die van de gelegenheid gebruik willen maken om hun werkplaats (opnieuw) in te richten.

Door Reichelt elektronik

1. Vind de juiste ruimte

Als je vanaf het begin begint, zoek je eerst een geschikte ruimte voor je werkplaats. Deze plek moet genoeg ruimte bieden voor een grote tafel en voldoende opbergplekken in de vorm van kastjes of planken. Daarnaast moet je natuurlijk ongestoord te werk kunnen gaan én is het fijn als de ruimte in de zomer niet te warm wordt. Maar houd er ook rekening mee dat de ruimte in de winter goed verwarmd kan worden.



Wil je niet investeren in luchtverversers die schadelijke dampen afvoeren, zoals de damp die vrijkomt bij solderen? Dat kan, maar zorg er dan voor dat de ruimte goed geventileerd wordt. Daarnaast gebruiken de meeste meetinstrumenten elektriciteit, dus is het handig als er genoeg stopcontacten in de buurt zijn, zodat je niet loopt te hannesen met verlengsnoeren.

2. Creëer orde in de chaos

Om zo goed mogelijk je werk te kunnen doen, is een werkbank die genoeg ruimte biedt essentieel. Bovendien moet de verlichting boven de werkbank in orde zijn. Ledlampen zijn hiervoor een goede keuze, deze besparen elektriciteit en zijn dus ideaal als je weer eens uren achter elkaar met jouw project bezig bent.



Meetinstrumenten berg je idealiter op boven de werkbank, bijvoorbeeld op een plank of in een kast, zodat ze niet onnodig in de weg liggen. Voor andere apparaten, tools, onderdelen, draden en andere accessoires kan je kastjes, mandjes of dozen gebruiken. En ben je een echte organisatiefreak? Dan kan je de kastjes, mandjes of dozen ook nog labelen. Zo houd je overzicht en vind je alles in een oogwenk terug.

3. Gebruik de juiste meetapparatuur

Om je klussen en projecten zo goed mogelijk uit te voeren, raden wij je aan om in de volgende tools te investeren:

• Oscilloscoop

• Laboratoriumvoedingsunit

• Functiegenerator

• Multimeter

• Componententester voor halfgeleiders

• Lcr-meter

• Variabele scheidingstransformator

• Soldeerstation

4. Kies een kwalitatieve tool

Zorg er ook voor dat je over kwalitatieve tools beschikt, dit maakt het werken prettiger. De juiste tool kiezen kan met het brede aanbod op de markt nogal een uitdaging zijn. Vaak helpt het dan om de tools dichterbij te bekijken. Je herkent bijvoorbeeld een goede schroevendraaier aan een harde en geslepen punt. Daarnaast hebben tools van hoge kwaliteit geen deuken, spuitgaten of bramen.



De tools die je in elk geval nodig hebt?

• Striptang

• Platbektang

• Pincet met fijne, geslepen punt

• Rondbektang

• Schroevendraaierset

• Kniptang, elektrische kniptang