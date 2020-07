Hitma neemt Atal over

Hitma Groep (Uithoorn) heeft Atal (Purmerend) overgenomen. De specialistisch instrumentatie- leverancier, opgericht in 1994 door Marcel Dix en Perry van Helvoort, zal als zelfstandig bedrijf, onder de eigen bedrijfsnaam blijven opereren. Oud-directeur Perry van Helvoort blijft werkzaam in de onderneming.

Moederbedrijf Indutrade heeft voor de add-on acquisitie gekozen op basis van overeenkomsten in het productaanbod en de mogelijkheid tot backoffice-ondersteuning door Hitma.



Atal levert, verhuurt en (her)kalibreert monitoringsystemen, datarecorders, sensortechnologie en instrumenten. De producten worden ingezet voor meting en registratie van luchtkwaliteit, processignalen, energieparameters, CO 2 en water- en gasdruk.

Van oorsprong is het bedrijf leverancier van meetinstrumenten voor installatietechniek en analyse van de kwaliteit van het binnenklimaat. De instrumentatie wordt tegenwoordig ook ingezet voor wetenschappelijke doeleinden, binnen de ICT of voor metingen in het kader van de HACCP- en GLP/GMP-regelgeving binnen de voedingsmiddelen- en procesindustrie en in (ziekenhuis)laboratoria en om problematiek in kaart te brengen of kritische processen beheersbaar te maken.