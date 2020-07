Sophie Borgne is Engineer Powerwoman 2020

Sophie Borgne is benoemd tot Engineer Powerwoman van het jaar 2020. Zij werd geëerd tijdens het WomenPower congres van de Hannover Messe Digital Days. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 5000 euro.

Sophie Borgne is Senior Vice President Digital Plant Business bij Schneider Electric. Haar werk richt zich op het IoT en de bijbehorende optimalisatie van traditionele industriële automatisering. Sinds Borgne in 2001 bij Schneider Electric kwam, is zij internationaal betrokken geweest bij Afrika, China, Frankrijk en Italië en leidde hij teams in verschillende functies. Ze geeft regelmatig lezingen en deelt haar expertise in Industrie 4.0. Daarnaast is Borgne ambassadeur in het Schneider Women in Tech-netwerk, dat tot doel heeft genderstereotypen te doorbreken en jonge meisjes te inspireren om een carrière in technologie na te streven, trouw aan hun motto: "Stel geen grenzen en doe wat je wilt doen".



Een onafhankelijke jury bestaande uit de leden van de congresadviesraad van WomenPower nomineerde drie experts als finalisten voor de Engineer Powerwoman Award.



De prijs wordt meestal uitgereikt tijdens de opening van de WomenPower-carrièreconferentie. Het is de achtste keer dat Deutsche Messe een pionier op STEM-gebied eert die door haar inzet, ideeën en werk technische innovatie binnen haar bedrijf bevordert.