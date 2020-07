Motrac Industries helpt ROVC uit de brand

Door een grote brand verloor opleider ROVC in mei 2018 haar hoofdgebouw in Ede en nagenoeg alle practicum-installaties. Het technische, praktijkgerichte opleidingsinstituut schakelde de hulp in van het bedrijfsleven.

Inmiddels zijn de plannen voor een nieuw praktijkcentrum klaar en is er samen met Motrac Industries een start gemaakt met het ontwerpen en realiseren van de benodigde hydraulische practicum-installaties.

System Engineer Hans Nijkamp bij Motrac: “Wij zijn door ROVC benaderd om een testopstelling te leveren voor een hydraulisch gesloten systeem. Het technische bedrijfsleven heeft veel baat bij de praktijkgerichte opleidingen die ROVC biedt. Tegelijk is het een mooie gelegenheid om onze Motrac & Linde Hydraulics oplossingen te laten zien aan het bedrijfsleven.” In overleg is een hydraulisch en mechanisch ontwerp gemaakt met als uitgangspunt de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gesloten systeemcomponenten. Zo kan de werking en functionaliteit getoond worden, zoals bijvoorbeeld toegepast in rijaandrijvingen, waterpomp- of fan-aandrijvingen, schroefaandrijvingen of stuursystemen op schepen, en asgeneratoren.

Studenten kunnen systeemcomponenten identificeren aan de hand van een hydraulisch schema; het effect zien van het variëren van slagvolumes van de HPV pomp en de HMV motor op de volumestroom, werkdruk en toerentallen; de werking van het spoelsysteem analyseren (voedingspomp / uitspoelinrichting); en storingen zoeken.

Het gesloten systeem bestaat uit een Linde HPV02 55cc pomp en een HMV02 75cc motor. De installatie is inmiddels door Motrac Industries opgebouwd, aangesloten en getest.