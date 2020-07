Webinar over Nederlandse maakindustrie nu terug te zien (video)

Vlnr: Paul van Nunen (Brainport Development), Marc Hendrikse (NTS), John Blankendaal (Brainport Industries) en Guustaaf Savenije (VDL-ETG).

NTS hield op woensdag 8 juli het webinar ‘Meesters in de Maakindustrie’. Onder leiding van directeur Paul van Nunen van Brainport Development namen Guustaaf Savenije van VDL-ETG, John Blankendaal van Brainport Industries en Marc Hendrikse van NTS 300 kijkers live mee in de ontwikkeling van de Nederlandse maakindustrie. Het webinar, dat werd gehouden ter ere van het afscheid van CEO Marc Hendrikse, is nu terug te zien. De deelnemers stonden stil bij de totstandkoming van de samenwerking binnen de high-tech sector en hoe de rol van toeleveranciers hierin veranderd is. Er werd gereflecteerd op het verleden, maar ook de toekomst kwam aan bod. Wat er nodig is om internationaal koploper te blijven? Hendrikse: "De Nederlandse high-tech maakindustrie zal moeten blijven investeren in het verder ontwikkelen van competenties, zoals dat bij 3D printen gebeurd is. Daarvoor blijven we intensief samenwerken met bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen. Maar dat begint bij het opleiden van talent. Daarom moeten kinderen veel meer bouwen om hun ruimtelijk inzicht en creativiteit te ontwikkelen."