Vuurbestendige motoren voor ventilatie van mijn

WEG Electric CIS in Sint-Petersburg gaat twee vuurbestendige motoren leveren voor het hoofdventilatiesysteem van de Russische Chertinskaya-Koksovaya mijn. In samenwerking met expert in ondergrondse ventilatie Ventprom heeft het bedrijf explosiebestendige motoren ontwikkeld die berekend zijn op de veeleisende condities van een grootschalige mijnbouwomgeving.

De Chertinskaya-Koksovaya mijn in Belovo wordt geëxploiteerd door de grootschalige mijnbouworganisatie MMK-Ugol. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van 3,4 miljoen ton steenkool per jaar, waarvan 2,8 miljoen ton bestemd is voor gebruik in de staalproductie. WEG heeft in samenwerking met Ventprom een nieuwe motor ontworpen die specifiek bedoeld is voor het werken in deze omgeving. Ventprom heeft 70 jaar ervaring in het produceren ventilatiesystemen voor het verdrijven van gevaarlijke gassen en het afvoeren van warmte en stof in mijnen.

Gezien de extreme aard van de omgeving in de Chertinskaya-Koksovaya mijn, zouden standaard op voorraad leverbare motoren niet volstaan. WEG paste zijn expertise in motorontwerp toe om dit obstakel weg te nemen en een maatwerkoplossing te ontwikkelen met een langere levensduur vergeleken met generieke motoren.

Aan de hand van een design met koelslangen ontwikkelde WEG twee vuurbestendige motoren die effectief opereren wanneer ze volledig omsloten zijn. De motoren genereren minimale warmte door het gebruik van koelvloeistofslangen binnenin de motorbehuizing.

Ook ontwikkelde WEG een lagering die bestand is tegen de hoge belasting en traagheid van de toepassing. De vuurbestendige motoren hebben een motorvermogen van 2400 kilowatts (kW) en voldoen aan de certificeringsvereisten van de douane-unie (TRCU), een norm voor landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) - Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan. De motoren voldoen ook aan EACEx-normen, de Europees-Aziatische conformiteitscertificering voor explosiebestendige producten.

De motoren zijn gefabriceerd op een van de Europese productiefaciliteiten van WEG in Maia, Portugal. De fabriek is een van de twee productievestigingen in Portugal en is gespecialiseerd in de productie van explosiebestendige motoren.