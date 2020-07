Elincom en INCH slaan handen ineen: Metric IMS

Metric Injection Moulding Solutions is ontstaan uit een samenwerking van INCH Plastics en Elincom electronics. De relatie bestaat al langer, maar is nu geformaliseerd als Metric IMS, waarin beide partijen een gelijk aandeel hebben. Op 1 juli heeft Metric bovendien het machinepark en klanten overgenomen van Haasje Plastics in Asten.

Metric ontwerpt en produceert met name klantspecifieke elektronicabehuizingen, maar ook technische halffabricaten als lenskappen voor ledverlichting en mechanische delen.



In Asten (NB) heeft Metric IMS een 3D CAD- / ontwerpafdeling en productieafdeling met vier spuitgietmachines in verschillende maten. Naast spuitgieten zijn ook Rapid Manufacturing methodes als 3D printen of PU afgietingen mogelijk.

Samen met de klant wordt bekeken of het technisch, dan wel economisch, een betere keuze is om de productie elders in Europa of Azië neer te leggen. Metric begeleid dit traject.

Lennart Peeters, directeur van Metric IMS:

"Om INCH Plastics slagvaardiger te maken moest er een stap gemaakt worden naar eigen productie. Dat betekent ook dat er verkoopkracht nodig is om de groei te dragen. Elincom heeft als gevestigde naam toegang tot de elektronica professionals. We hebben vaker samen projecten gedaan en dat voelt - en functioneert goed. Uit die behoefte is nu Metric IMS ontstaan."

Elincom zal ondermeer als het verkoopkanaal van Metric IMS dienen binnen de industriële elektronica branche.

Hans Zijlstra commercieel directeur van Elincom:

"Bij klantspecifieke elektronica hoort een applicatiegerichte behuizing met een eigen identiteit. Metric heeft daarvoor de technische kennis en nu ook machinepark in huis. Dat is een echte meerwaarde voor onze markt en een welkome uitbreiding voor een technische distributeur als Elincom."

EMC specialist EEMC is een zusterbedrijf binnen de groep. Zij sluit op Metric IMS aan als leverancier van elektrisch geleidende kunststoffen als grondstof voor spuitgietproducten, maar ook met seals, pakkingen en Form-In-Place (FIP) gaskets, die behuizingen hermetisch afdichten tegen vocht, stof, EMC straling of agressieve stoffen.