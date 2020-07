Beckhoff opent kantoor in Enschede

Beckhoff Automation heeft een kantoor geopend aan de Twekkeler Es te Enschede. Het automatiseringsbedrijf heeft een hoofdkantoor in Duitsland en vestigingen in zestig landen. In Nederland had Beckhoff reeds een vestigingen in Haarlem en Eindhoven.

Beckhoff levert en implementeert open automatiseringssystemen gebaseerd op PC-compatibele besturingstechnologie. Het productenpakket omvat Industriële PC's, veldbuscomponenten, besturingssoftware en aandrijftechniek.

Het kantoor in Enschede biedt haar klantenkring in het oosten een extra ondersteuningspunt voor de verkoop, training en implementatie van automatiseringssystemen in de maakindustrie.

Bernard Gerdes is aangesteld om de vestiging verder uit te bouwen en samen met engineer Geert Baars het contact met de klanten te onderhouden.