SKF: fabrieken CO2-neutraal in 2030

SKF wil tegen 2030 zijn volledige productie CO2-neutraal hebben gemaakt. Sinds 2015 heeft het bedrijf de ecologische voetafdruk van zijn productie al met 36% verminderd. Ook heeft het al twee CO2-neutrale fabrieken.

De doelstelling voor 2030 omvat de eigen productieactiviteiten, dat wil zeggen de directe en indirecte emissies van SKF. Het doel zal worden gerealiseerd door een combinatie van procesverbeteringen, energie-efficiënte machines en de inkoop en opwekking van hernieuwbare energie. Als laatste hulpmiddel kan SKF CO 2 -compensaties aankopen.

Alrik Danielson, President en CEO: "Het verminderen van onze emissies is noodzakelijk om de klimaatcrisis aan te pakken en als internationaal bedrijf is het belangrijk dat we leiderschap tonen. We streven ernaar om onze klimaatimpact te beperken in heel de waardeketen, van de grondstoffen die we inkopen tot het gebruik door de klant en nog veel verder. De verantwoordelijkheid om actie te ondernemen begint bij onze eigen activiteiten. CO 2 -neutraliteit zal onze concurrentiepositie verder verbeteren en is in het belang van SKF, onze klanten en het milieu."

Patrick Tong, President, Industrial Sales, Asia: "Klimaatverandering stelt de wereld voor enorme uitdagingen, maar schept ook kansen die we benutten door onze klanten en andere stakeholders zowel ecologische als economische waarde te bieden. Dit is cruciaal voor de strategie van SKF, die gebaseerd is op duurzame ontwikkeling."

SKF biedt een aantal oplossingen en producten die bijdragen aan de circulaire economie. Het AI-gedreven Rotating Equipment Performance-aanbod van SKF is bedoeld om afval te beperken door een zo lang en efficiënt mogelijk gebruik van machine-uitrusting. SKF biedt lager revisiediensten, waardoor de emissies in de productiefase met 90% verminderen in vergelijking met een nieuw lager. Het innovatieve olie-regeneratiesysteem van SKF RecondOil maakt circulair gebruik van olie mogelijk, leidt tot afvalvermindering en verbetert de milieuprestaties.

Het is de missie van SKF om de onbetwiste leider te zijn in de lagerindustrie.