Moeilijk boekjaar 2019 voor Pilz

De Pilz-groep kijkt terug op een moeilijk boekjaar 2019: tegen de achtergrond van de zwakke wereldeconomie en een cyberaanval in de herfst behaalde het bedrijf in 2019 een omzet van 322,5 miljoen euro, een daling van 6,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Desondanks kon het bedrijf het aantal medewerkers constant houden.

"2019 was een moeilijk jaar voor Pilz. Naast de economische inzinking moesten wij ook de gevolgen van een cyberaanval medio oktober het hoofd bieden. De omzetdaling was dus onvermijdelijk. Door flexibel te handelen en stabiliteit in onze waarden en koers zullen wij deze situatie in 2020 te boven komen", zegt beherend vennoot Susanne Kunschert.



De groep noteerde voor het eerst sinds 2009 een omzetdaling. Het aantal medewerkers van de Pilz-groep is daarentegen licht gestegen met 1 procent: van 2.515 naar 2.544 op 31-12-2019. Bij de hoofdvestiging van het bedrijf in Ostfildern werkten aan het eind van het jaar 1.128 mensen (+6 medewerkers ten opzichte van het jaar ervoor).

Door het verder gestegen exportaandeel van 74,3% (+1,3 procentpunt) denkt Pilz dat zijn groeikansen vooral in het buitenland liggen.

Crisis als kans

Economische inzinking, cyberaanval en coronacrisis: het familiebedrijf maakt een moeilijke tijd door, maar kijkt optimistisch vooruit. "Wij zijn plotseling getroffen door een cyberaanval en de wederopbouw is nog niet helemaal afgerond. Deze aanval had echter ook een positieve kant: met de opgedane ervaringen en nieuwe digitale tools kunnen wij ook de coronacrisis goed het hoofd bieden. Wij zijn crisisbestendig", aldus Kunschert.

De flexibiliteit van Pilz komt tot uiting in de productie van herbruikbare mondkapjes voor dagelijks gebruik ter bescherming tegen een verdere verspreiding van de coronapandemie. Pilz produceert de mondkapjes sinds april voor eigen gebruik en kan ze inmiddels ook aan klanten leveren.

De dalende vraag wordt door Pilz niet alleen beantwoord met investeringsstops, kostenbesparingen en arbeidstijdverkorting bij de hoofdvestiging in Ostfildern. Het bedrijf is leverancier van bedrijven in systeemrelevante branches. Ook gebruikt het de digitaliseringsboost bijvoorbeeld in zijn serviceaanbod op het gebied van klanttrainingen.



Pilz is terughoudend in de prognose voor 2020: "De algemene economische situatie zal in 2020 ongetwijfeld niet sterk verbeteren. Veel hangt af van het feit hoe de economie zich tijdens de coronapandemie verder ontwikkelt. Ik ben er desondanks van overtuigd dat wij deze zware tijden samen zullen doorstaan."