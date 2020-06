Negen nieuwe partners voor Nidec

Nidec heeft negen nieuwe partners opgedaan voor zijn merk Control Techniques. Zo ontstaat er een netwerk voor de verkoop in de eindgebruikersmarkt.

Control Techniques is als producent en leverancier van frequentie-, gelijkstroom- en servoregelaars actief op de Nederlandse markt en richt zich als aandrijfspecialist met name op de OEM en System Integrator markt. Via deze kanalen komen de regelaars ook bij eindgebruikers in de fabriek terecht. Hierdoor ontstaat een vervangingsmarkt. Dankzij een sterk partnernetwerk met voorraadhoudende partners die uitgebreide productkennis hebben, kan Control Techniques ook dit deel van de markt bedienen. De partners dienen als een verlengstuk van de Nidec Netherlands organisatie en bieden een landelijke dekking.

Met de volgende partners is een overeenkomst gesloten:

- Cincotech in Bergschenhoek

- Dynetics in Best

- Duursma in Apeldoorn, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Deventer, Enschede, Lelystad, Veenendaal, Zuidbroek en Zwolle

- Electro Drive Industrial Services in Hapert

- Eriks in Alkmaar, Groningen, Roermond, Rotterdam en Schoonhoven

- Optimum Totaal Services in Uitgeest

- PLC Direct-Benelux in Scherpenzeel

- Salden Elektro in Born

- Sikking Controls in Nieuwegein