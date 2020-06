Virtuele 3D-beurs 'Midden in de Maak' brengt maakindustrie nog dit jaar bij elkaar

Www.middenindemaak.nl is een nieuwe, virtuele beurs, waar de Nederlandse maakindustrie bij elkaar komt en zich kan presenteren. Van 15 september tot en met 9 oktober 2020 is de beurs online actief. Initiatiefnemer MYbusinessmedia verwacht dat ruim honderd maakbedrijven hun activiteiten en diensten gaan tonen. De uitgeverij mikt op zo’n 100 duizend bezoekers.

"Nu bij elkaar komen is in deze corona-tijd lastig. Met deze virtuele beurs willen we de Nederlandse maakindustrie bij elkaar brengen, verbindingen realiseren en bedrijven/bezoekers de gelegenheid bieden om innovaties te tonen en te ontdekken. Denk aan machineleveranciers die nieuwe ontwikkelingen willen laten zien of bedrijven die met de presentatie van het bedrijf laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Het unieke virtuele platform is de ontmoetingsplaats voor de maakindustrie", aldus CEO Joachim Driessen.

Voor de bezoekers geldt dat ze door de beurshal lopen en elke stand van de deelnemende bedrijven binnen kunnen gaan. Virtueel, 360 graden vergelijkbaar met Google Street View. Ook kunnen ze zelf aangeven contact te willen met het bedrijf. Verder biedt de beurs de gelegenheid om seminars of webinars te organiseren. Hiervoor moeten de bezoekers zich aanmelden en is er live contact mogelijk.

De eerste beursdag is op dinsdag 15 september. Dan wordt de beurs geopend door (onder voorbehoud) Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Fried Kaanen, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie en Rolf Elling, hoofdredacteur Vraag&Aanbod.

Manager Online Tom Visser ziet de virtuele beurs als een aanvulling op de fysieke beurzen. "Je ziet deze ontwikkeling ook in Amerika en in Azië waar de afstanden natuurlijk veel groter zijn dan in Nederland. Ook kunnen bezoekers aan fysieke beurzen een aantal dagen voorafgaand al de virtuele beurs bezoeken om zo te bepalen welke bedrijven ze willen gaan zien en spreken. De fysieke beurzen zijn nu even niet aan de orde, dus geeft deze beurs kansen voor de maakindustrie."

Live chatten



Deelnemende bedrijven kunnen hun stand inrichten met volledig 3D machines, producten, demo's en 3D-video's. "En er kan direct contact worden gemaakt tussen de bezoekers en standhouders door de chatmogelijkheid. Ook kunnen flyers en foldermateriaal worden aangeboden. Het geeft talloze mogelijkheden."

Meer informatie: www.middenindemaak.nl