RWL Group neemt Mulder-Hardenberg over. Zo denkt het bedrijf de Europese markt voor datacenter- en telecomfaciliteiten beter te kunnen bedienen.

De activiteiten van Mulder-Hardenberg op het gebied van industriële automatisering richten zich op standaard en op maat gemaakte Human Machine Interfaces met specifieke kennis van de elektrische, optische en ergonomische aspecten van een HMI-project en procesbesturing. Het klantenbestand voor de divisie Industriële Automatisering is te vinden in de maritieme, offshore- en defensie-industrie, maar ook in civiele luchtvaart. Met een volledige lijn van procesautomatiseringsbesturingen ondersteunt Mulder-Hardenberg ook innovatieve machinebouwtoepassingen met de nadruk op open software en open communicatiestructuren.

"RWL Group staat bekend om het bouwen van datacenters en telecomfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De afgelopen jaren hebben we ons ook sterk gericht op de Europese markt. Bij een aantal van deze projecten hebben we nauw kunnen samenwerken met Mulder-Hardenberg. We zijn onder de indruk van hun kennis en expertise als het gaat om de technische infrastructuur van datacenters en telecomfaciliteiten en de connectiviteitsoplossingen die het bedrijf voor zijn klanten ontwikkelt. Het is ons vooral opgevallen hoe Mulder-Hardenberg regelmatig speciale maatwerkoplossingen voor klanten heeft kunnen ontwikkelen", zegt Robert Walsh van RWL.