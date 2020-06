Joystick van elobau zorgt voor precieze besturing betonafwerkmachines

Betonnen vloeren leggen en afwerken is zwaar en tijdrovend werk. Het Luxemburgse bedrijf Topp and Screed bouwt machines die in één dag grote betonnen industriële vloeren leggen. En de joysticks van elobau zorgen voor de bediening van deze machines.

Tot de grootste machines van Topp and Screed behoort de TS6000 superflat screed. Deze betonafwerker egaliseert 3000 mper dag. Een belangrijk onderdeel van de machine is de bediening door middel van joysticks van elobau. Topp and Screed ontdekte tijdens een beurs hoe handig deze joysticks zijn. Allerlei functies zijn makkelijk te koppelen aan de joysticks.



"Naast het besturen van de telescopische arm, kunnen we met de joystick het bovenste gedeelte van de machine 360 graden laten draaien," vertelt Eric Zacharie, productie manager bij Topp And Screed. "Voor de veiligheid kan de machine alleen gestart worden als je op de bestuurderstoel zit en de dodemansknop indrukt." Een andere machine, de TS5000 topping spreader, heeft drie joysticks. Deze machine zorgt voor een toplaag met extra hardheid of kleur op de betonnen vloer.

Betrouwbaarheid en deadlines

Hoe stel je je joystick samen? Daarvoor biedt elobau een handig programma of configurator waarmee je je eigen joystick ontwerpt. Zo bepaal je welke functies je aan welke knoppen toekent. Ook met verschillende kleuren kun je de knoppen herkenbaar maken. "Op deze manier kun je gemakkelijk de joystick aanpassen aan de wensen van de klant. Met de configurator kunnen we de meeste functies verwerken. En heel speciale functies, die er niet in zitten, worden door elobau apart toegevoegd," aldus Zacharie.



Topp and Screed is erg tevreden over elobau. "Bij elobau zorgen ze er voor dat wij onze deadlines altijd kunnen halen. Elke bestelling wordt tijdig afgeleverd. Soms veranderen wij op het laatste moment toch nog iets aan de joystick. Maar ook daar gaat elobau flexibel mee om. De betrouwbaarheid van deze leverancier is voor ons heel belangrijk. We kunnen ons volledig richten op de kwaliteit van onze eigen producten en de wensen van onze klanten."

Keuze van de joystick

Voor de grote machines TS6000 en TS5000 is er gekozen voor de robuuste J4 joystick in combinatie met de multifunctionele 361/362G greep voor linkshandige of rechtshandige bediening. Deze handgreep biedt door middel van verschillende soorten drukknopjes en duimwielen vele bedieningsmogelijkheden. Bij de kleinere machines viel de keuze op een J6 joystick, ook multi-axiaal en even robuust maar wel een maatje kleiner en een kleinere greep met drie knopjes. De TS5000 heeft naast de J4 ook twee J6 joysticks.

Machines met comfort

"Comfort is een belangrijk onderdeel voor onze klanten. De gebruikers willen ook dat hun machines zo robuust zijn dat ze hun werk gemakkelijk en precies kunnen uitvoeren," zegt Edin Draganovic, Sales manager. "Bij het leggen van grote industrievloeren, brengt de operator heel wat uurtjes op de betonmachine door. Dan is een comfortabele stoel heel prettig. Naast de ergonomische joystick heeft de operator nu ook een touch-screen. Daarmee kan hij gemakkelijk de instellingen veranderen." Onlangs heeft Topp and Screed ook een update uitgebracht van de software voor het touch-screen. Deze software is in veel talen uitgevoerd.

Snelle service

Er zijn maar een paar bedrijven in de wereld die dit soort machines maken. Er zijn er twee in Amerika en één van de bedrijven in Europa is Topp and Screed in Luxemburg. Voor klanten is het natuurlijk handig om een servicebedrijf dichterbij te hebben. Draganovic: "Je moet snel kunnen reageren wanneer een machine kapot is. Zeker wanneer men bezig is een betonnen vloer te leggen. Onlangs handden we een klant in Noord-Spanje die belde vanwege een probleem. Diezelfde middag is een technicus van ons ernaartoe gereden en heeft het kunnen oplossen. De klant was er natuurlijk erg blij mee. Wij hebben in elk geval voldoende reserve-onderdelen op voorraad. Bedrijven in Europa kunnen we dus snel ondersteunen."