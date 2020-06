Mparts en Pal-V: vliegend de zomer in

De vliegende auto van Pal-V is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Nederlandse ingenieurs en Italiaanse designers. Mparts heeft de kogelinsteekstift ontwikkeld die het mogelijk maakt om snel te schakelen tussen rijden en vliegen.

De Pal-V Liberty kan files voorbij vliegen of bij slecht weer gebruikt worden als sportauto. Met een maximumsnelheid van 160 km/u op de grond en een bereik van 500 km in de lucht is de Pal-V Liberty een alternatief voor de auto, de trein en sommige lijnvluchten.

Voor de twee verschillende reismogelijkheden worden aparte motoren gebruikt. Tijdens het rijden wordt de Pal-V Liberty aangedreven door 100pk, tijdens het vliegen is dit een motor van 200pk. Tanken gebeurt bij de benzinepomp, met Euro 95, Euro 98 of E10.

Kogelinsteekstift

Het wisselen tussen rijden en vliegen vereist hoogwaardige producten. Hiervoor is een kogelinsteekstift ontwikkeld die een snelle schakeling mogelijk maakt tussen reizen over de weg of door de lucht. Een tweede veiligheid wordt gecreëerd met behulp van een RVS verend drukstuk dat in de groef van de kogelinsteekstift valt. Verende drukstukken worden gebruikt voor het positioneren, zekeren, vergrendelen of ontkoppelen van machines, apparaten en onderdelen. In onder andere de machine- en apparatenbouw en bij medische applicaties worden deze componenten veelvuldig gebruikt.