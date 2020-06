Boge maakt ‘Plug & Play’ stikstofinstallatie voor Petrogas offshore platform Helder in de Noordzee

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Boge kompressoren een eenvoudig vervoerbare ‘Plug & Play’ stikstof installatie voor op één van de offshore platformen van Petrogas ontwikkeld. Deze installatie zorgt dat het platform Helder van Petrogas wordt voorzien van stikstof, waarbij men explosiegevaar probeert te voorkomen.

Petrogas E&P is een internationaal opererende organisatie voor de exploratie en productie van olie en gas. De Nederlandse tak beschikt over 8 olie- en gasplatformen. Er werken 150 personen, waarvan 100 on- en 50 offshore.

Op het platform waar de nieuwe installatie is geplaatst, wordt olie geproduceerd die wordt behandeld in separators voordat hij naar de wal wordt gepompt. In de separators wordt water van de olie gescheiden. In het verleden werd in de waterbehandelingsinstallatie aardgas gebruikt als blanketing gas: het gas dat wordt gebruikt om te voorkomen dat er zuurstof uit de lucht in de waterbehandelingsinstallatie komt, waardoor een explosie kan ontstaan. Als de druk in de waterbehandelingsinstallatie toeneemt wordt er methaan naar de atmosfeer geëmitteerd. Deze methaanemissie is vanuit de overheid niet meer geoorloofd en daarom is besloten aardgas te vervangen door stikstof. De benodigde stikstof op het Helder platform in de Noordzee wordt geproduceerd door de Boge stikstofproductie-installatie.

Vervoer met hijsframe

Naast de stikstofinstallatie, was voor Petrogas een belangrijk onderwerp tijdens dit project het ‘eenvoudig' kunnen vervoeren van de installatie naar de daadwerkelijke plaats van bestemming, een offshore platform in de Noordzee. Boge heeft daar een speciaal hijsframe voor ontworpen.

Plug & Play installatie

De stikstof wordt gemaakt door een membraangenerator N48-M waar een reguliere oliegesmeerde compressor direct op aangesloten kan worden, zonder conditionering. Voor dit project is gekozen voor een S 150-3 schroefcompressor. De filters zitten in de generator unit en de generator is voorzien van een besturingsunit en sensoren om de kwaliteit te waarborgen. Met deze installatie kan op locatie continue een grote hoeveelheid stikstof gemaakt worden (350 Nm3/h bij 95% zuiverheid) met een laag dauwpunt.