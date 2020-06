Vansichen neemt het Duitse SimKon over

Vansichen Linear Technology heeft het Duitse SimKon G. Ziel overgenomen. Dit brengt het Hasseltse bedrijf een vestiging bij in de grootste machinebouwmarkt van Europa.

Voor de implementatie van de internationale groeistrategie van Vansichen Linear Technology is de overname van SimKon een belangrijke en volgens Managing Director Maxime Vansichen, logische stap. "Een kans moet je grijpen wanneer die zich voordoet, want dat we internationaal willen groeien in robottracks en lineaire systemen hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken. Dankzij de overname krijgen we vaste voet aan grond in Duitsland, dé grootste machinebouwmarkt in Europa."

SimKon, gevestigd in Hilchenbach (bij Keulen), is sinds 1998 gespecialiseerd in robottracks. Het heeft 6 medewerkers, een omzet van 1,5 miljoen euro en is ingeburgerd in de Duitse automobielsector, wat een toegevoegde waarde is voor Vansichen. Bovendien bezitten ze een ISO9001-certificaat.

Hoe ziet de toekomst eruit?

SimKon zal op zijn huidige locatie blijven werken met de bestaande medewerkers. De huidige zaakvoerder, Gunter Ziel, zal samen met Pieter Vansichen het bedrijf leiden. De naam blijft grotendeels behouden, er wordt enkel ‘by Vansichen' aan toegevoegd aan het nieuwe logo in dezelfde stijl met het Vansichen-logo.