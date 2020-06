Universal Robots houdt virtuele conferentie en expo over cobots

Virtuele expo WeAreCobots gaat over collaboratieve robots en vindt plaats van 16 tot en met 18 juni 2020. Het evenement mikt op een Europees publiek en brengt dertig virtuele stands bijeen, vijftig live keynotes over de trends in automatisering, veel productnieuws en demonstraties in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Organisator is het Deense Universal Robots. Bezoekers uit alle sectoren kunnen van 10.00 uur tot 16.00 uur gratis een kijkje komen nemen in de virtuele stands en meer te weten komen over de vele voordelen van collaboratieve automatisering door in gesprek te gaan met cobot-experts.

Jürgen von Hollen, President van Universal Robots: "Deze virtuele cobot-expo is een fantastische nieuwe manier om in contact te komen met iedereen die meer wil weten over de wereld van automatisering -uiterst relevant nu de wereld in zulk zwaar weer verkeert."

Von Hollen noemt de uitdagingen van social distancing en onderbroken supply chains in de maakindustrie, waarbij geprobeerd wordt de bedrijven overeind, de productie draaiend en het personeel gezond en veilig te houden. "We zijn trots dat we deze unieke virtuele ruimte kunnen bieden om bezoekers te laten ervaren hoe collaboratieve automatisering deze problemen oplost."

Programma

Het programma kent vijftig live keynotes over trends en inzichten, een verkenning van de mogelijkheden van het UR+-ecosysteem en een les ‘Hoe haal ik het meest uit m'n robot?' door de Universal Robots Academy. Op de expo zijn live demonstraties te zien van automatiseringsapplicaties, zoals verpakken & palletiseren, schuren & polijsten, machinebelading en schroeven.

