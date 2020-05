Kurt Sievers wordt CEO van NXP

Kurt Sievers is de nieuwe CEO van NXP Semiconductors. Hij neemt deze rol naast het directeurschap, dat hij sinds 2018 bekleedt. Voormalig CEO Richard Clemmer krijgt een rol als strategisch adviseur.

Peter Bonfield, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Kurt heeft bewezen uitzonderlijk gekwalificeerd te zijn om NXP naar het volgende hoofdstuk te leiden, en ik kon niet meer vertrouwen hebben in zijn capaciteiten terwijl hij het bedrijf door de huidige onvoorspelbare en vloeibare omgeving leidt. Zijn expertise in alle bedrijfssegmenten, passie voor innovatie en connecties met NXP-investeerders, klanten en werknemers over de hele wereld maken Kurt de juiste leider om de succesvolle strategie van het bedrijf voor de komende jaren voort te zetten en voort te bouwen."

Sievers trad in 1995 in dienst bij NXP (toen Philips Semiconductors) en doorliep snel een reeks leidinggevende posities op het gebied van marketing en verkoop, productdefinitie en ontwikkeling, strategie en algemeen management in een groot aantal marktsegmenten. Hij is sinds 2009lid van het uitvoerend managementteam, waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het definiëren en implementeren van de NXP High-Performance Mixed Signal-strategie. In 2015 was Sievers van invloed op de fusie van NXP en Freescale Semiconductors, wat resulteerde in het creëren van een van de toonaangevende halfgeleiderbedrijven, met een duidelijk leiderschap in Automotive halfgeleiders en Secure Edge Processing.