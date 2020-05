Mede dankzij corona: Global Electronics vergroot productiecapaciteit vanwege 'reshoring'

Global Electronics neemt komende zomer een extra productielijn voor complexe printplaten in gebruik. De investering is een directe reactie op de vraag naar meer productiecapaciteit. Het Twentse bedrijf krijgt meer vraag naar printplaten die ‘dichtbij huis’ worden geproduceerd.

De nieuwe pick-and-place-machine kan 100.000 componenten per uur verwerken. Directeur Meino Toering: "We spelen in op de ontwikkeling die ‘reshoring' wordt genoemd: het terughalen van (een deel van) de productie naar Europa en Nederland. We zagen al mondiale ontwikkelingen als de handelsoorlog tussen de VS en China, cybersecurity en de wens om intellectueel eigendom (IP) beter te beschermen. De Covid-19-uitbraak legt de kwetsbaarheid van de wereldeconomie nog eens extra bloot."

Meer productiemensen nodig

De pick-and-place-machine komt van Precitool-Fenwick en Fuji Corporation en zal in augustus operationeel zijn. Hij zeer kleine componenten met hoge snelheid en grote precisie op een printplaat te plaatsen. Toering: "Omdat onze eigen software razendsnel de juiste leverancier met de beste prijs voor componenten weet te vinden, houden we de kostprijs laag. In het geval van grote relais, trafo's en koelblokken zal de assemblage met de hand moeten gebeuren. Ik verwacht daarom dat we uiteindelijk in Haaksbergen meer productiemensen nodig zullen hebben."



Global Electronics in Haaksbergen is 27 jaar actief als EMS-bedrijf voor klanten in de industrie, telecommunicatie, fotonica, hoogspanningstechniek, (petro)chemie en medische industrie.